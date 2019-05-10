«Русские не сдаются» и фанат в костюме медведя. Фото победы России над Норвегией

10 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в стартовом матче чемпионата мира по хоккею национальная команда России одержала победу над сборной Норвегии. Встреча завершилась со счётом 5:2.

Дубль на свой счёт записал Евгений Дадонов, по одному точному броску произвели Артём Анисимов, Никита Кучеров и Никита Гусев. В составе Норвегии отличились Томас Валькве Ольсен и Юнас Холёс.

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Лучшие кадры с матча Россия — Норвегия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Братиславе.