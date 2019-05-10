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«Русские не сдаются» и фанат в костюме медведя. Фото победы России над Норвегией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Болельщики сборной России
Фото: photo.khl.ru
«Русские не сдаются» и фанат в костюме медведя. Фото победы России над Норвегией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

10 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в стартовом матче чемпионата мира по хоккею национальная команда России одержала победу над сборной Норвегии. Встреча завершилась со счётом 5:2.

Дубль на свой счёт записал Евгений Дадонов, по одному точному броску произвели Артём Анисимов, Никита Кучеров и Никита Гусев. В составе Норвегии отличились Томас Валькве Ольсен и Юнас Холёс.

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Лучшие кадры с матча Россия — Норвегия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Братиславе.

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Новости. ЧМ по хоккею 2019
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