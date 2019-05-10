И. Воробьёв: у Задорова проблемы с визой, ждём его в ближайшие два дня

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв сообщил, когда к команде присоединится защитник Никита Задоров.



«Мы ждём Задорова, а потом будем решать по защитникам. Там с визой небольшая проблема. В течение двух дней всё будет решено», — передаёт слова Воробьёв корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).