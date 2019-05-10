Пьер-Люк Дюбуа сыграет за сборную Канады на чемпионате мира — 2019

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Пьер-Люк Дюбуа примет участие в чемпионате мира по хоккею 2019 года в составе сборной Канады. Об этом сообщает в своём «твиттере» инсайдер Даррен Дрегер.



В сезоне-2018/19 20-летний форвард провёл 82 матча в регулярном чемпионате, забросил 27 шайб и отдал 34 результативные передачи при показателе полезности «+16». В плей-офф на счету игрока 5 (2+3) очков в 10 матчах. Канадцы оставили одно место в заявке вакантным.



Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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