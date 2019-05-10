Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Какко попал под эффектный силовой приём защитника сборной Канады

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Какко попал под эффектный силовой приём защитника сборной Канады
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Канады проиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Подопечные Алена Виньо уступили сборной Финляндии со счётом 1:3.

Главным героем встречи стал нападающий финской сборной Каапо Какко, оформивший дубль. В одном из эпизодов молодой форвард попал под эффектный силовой приём, который применил защитник канадцев Дэймон Сиверсон. Какко является одним из фаворитов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно на странице «Нью-Джерси Дэвилз» в «Твиттере».

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Играла Канада, а говорили о Какко! 18-летний финн забил супергол
Канадцы долго запрягают. Как всегда.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент