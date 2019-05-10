Какко попал под эффектный силовой приём защитника сборной Канады

Сборная Канады проиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Подопечные Алена Виньо уступили сборной Финляндии со счётом 1:3.

Главным героем встречи стал нападающий финской сборной Каапо Какко, оформивший дубль. В одном из эпизодов молодой форвард попал под эффектный силовой приём, который применил защитник канадцев Дэймон Сиверсон. Какко является одним из фаворитов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно на странице «Нью-Джерси Дэвилз» в «Твиттере».

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).