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Виньо: сборная Канады плохо отреагировала на второй пропущенный гол

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Виньо: сборная Канады плохо отреагировала на второй пропущенный гол
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Канады Ален Виньо прокомментировал результат матча с командой Финляндии (1:3) на чемпионате мира.

«В начале игры команда не лучшим образом распоряжалась шайбой. Мы внесли коррективы, и во втором периоде ребята стали играть лучше. Они создали несколько неплохих моментов для взятия чужих ворот. В заключительном периоде случился странный рикошет — игроки потеряли шайбу из вида и она оказалась в сетке наших ворот. Мы не лучшим образом отреагировали на второй пропущенный гол. Нам не остаётся ничего иного, кроме как провести хорошую тренировку завтра и подготовиться к следующему матчу», — приводит слова Виньо официальный сайт ИИХФ.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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