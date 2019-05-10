Виньо: сборная Канады плохо отреагировала на второй пропущенный гол

Главный тренер сборной Канады Ален Виньо прокомментировал результат матча с командой Финляндии (1:3) на чемпионате мира.



«В начале игры команда не лучшим образом распоряжалась шайбой. Мы внесли коррективы, и во втором периоде ребята стали играть лучше. Они создали несколько неплохих моментов для взятия чужих ворот. В заключительном периоде случился странный рикошет — игроки потеряли шайбу из вида и она оказалась в сетке наших ворот. Мы не лучшим образом отреагировали на второй пропущенный гол. Нам не остаётся ничего иного, кроме как провести хорошую тренировку завтра и подготовиться к следующему матчу», — приводит слова Виньо официальный сайт ИИХФ.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).