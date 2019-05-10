Мюррей: Какко забил красивый гол, он был очень терпелив

Голкипер сборной Канады Мэтт Мюррей после матча с командой Финляндии (1:3) на чемпионате мира по хоккею прокомментировал первый гол Каапо Какко. Финн является одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ.



«Какко забил красивый гол. Он был очень терпелив. Я думал, что обезопасил себя, перекрыв ворота, но у финна длинные руки и он оформил красивый гол», — цитирует Мюррея официальный сайт ИИХФ.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).