Сборная Канады подтвердила включение Джоста и Дюбуа в заявку на ЧМ-2019

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Пьер-Люк Дюбуа и форвард «Колорадо Эвеланш» Тайсон Джост включены в состав сборной Канады на чемпионат мира по хоккею 2019 года, сообщает официальный сайт команды.



В сезоне-2018/19 20-летний Дюбуа провёл 82 матча в регулярном чемпионате, забросил 27 шайб и отдал 34 результативные передачи при показателе полезности «+16». В плей-офф на счету игрока 5 (2+3) очков в 10 матчах. Канадцы оставили одно место в заявке вакантным.



21-летний Джост забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач в 70 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Тайсон отметился 4 (3+1) очками в 12 матчах при показателе полезности «+8».



Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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