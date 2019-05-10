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Защитник сборной Норвегии: мы неплохо противостояли России в равных составах

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Защитник сборной Норвегии: мы неплохо противостояли России в равных составах
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник сборной Норвегии Александер Бонсаксен поделился мнением о матче со сборной России (2:5) на чемпионате мира по хоккею 2019 года.

«Мы встречались с лучшими игроками в мире. Если вы посмотрите на игру в формате «5 на 5», то поймёте, что сборная Норвегии неплохо противостояла серьёзному сопернику. Мы создали опасные моменты и забросили две шайбы в концовке, но я думаю, что наша команда могла рассчитывать на большее в равных составах.

Игра в концовке вселяет уверенность. Перед началом турнира важно было стать настоящей командой. Мы хотим делать правильные выводы из каждой игры. Посмотрим, сколько очков нам в итоге удастся набрать», — цитирует игрока официальный сайт ИИХФ.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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