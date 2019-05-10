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Сборная Швеции стартовала на ЧМ-2019 с поражения в игре с Чехией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Швеции стартовала на ЧМ-2019 с поражения в игре с Чехией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Чехии встречалась с командой Швеции в матче группового раунда чемпионата мира, который прошёл в Братиславе (Словакия). Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Милоша Ржиги.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2019

Чехи открыли счёт на 2-й минуте стараниями Якуба Враны, и на первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе номинальных хозяев. Во втором игровом отрезке Патрик Хёрнквист восстановил паритет, а чуть позже Оскар Линдблом реализовал большинство. В концовке периода Доминик Кубалик огорчил Хенрика Лундквиста и сравнял счёт. На 33-й секунде третьего периода Михал Фролик снова вывел чешскую команду вперёд, а в концовке периода Врана оформил дубль. Пятая шайба чехов — в пустые ворота — на счету Яна Коваржа.

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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ЧМ-2019
10 мая 2019, пятница. 21:15 МСК
Чехия
5 : 2
1:0, 1:2, 3:0
Швеция
1:0 – Врана (Кубалик) – 01:55 (5x5), 1:1 – Хёрнквист (Нюландер, Петтерссон) – 20:24 (5x5), 1:2 – Линдблом (Братт, Густафссон) – 23:01 (5x4), 2:2 – Кубалик (Коварж) – 36:36 (5x5), 3:2 – Фролик (Симон, Ворачек) – 40:33 (5x5), 4:2 – Врана (Гронек) – 55:50 (4x4), 5:2 – Коварж (Ворачек) – 59:04 (en)
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