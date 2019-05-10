Сборная Швеции стартовала на ЧМ-2019 с поражения в игре с Чехией

Сборная Чехии встречалась с командой Швеции в матче группового раунда чемпионата мира, который прошёл в Братиславе (Словакия). Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Милоша Ржиги.



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Чехи открыли счёт на 2-й минуте стараниями Якуба Враны, и на первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе номинальных хозяев. Во втором игровом отрезке Патрик Хёрнквист восстановил паритет, а чуть позже Оскар Линдблом реализовал большинство. В концовке периода Доминик Кубалик огорчил Хенрика Лундквиста и сравнял счёт. На 33-й секунде третьего периода Михал Фролик снова вывел чешскую команду вперёд, а в концовке периода Врана оформил дубль. Пятая шайба чехов — в пустые ворота — на счету Яна Коваржа.



Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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