Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

10 мая, в первый игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоялись четыре матча. В Братиславе встречались сборные России и Норвегии, Швеции и Чехии, а в Кошице померялись силами сборные Финляндии и Канады, США и Словакии. Следить за перипетиями матчей можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

В группе А лидерство захватили команды Словакии и Финляндии, обыгравшие представителей Северной Америки. В группе В сборные России и Чехии набрали по три очка, переиграв соперников с одинаковым счётом.

Группа А. Финляндия — Канада — 3:1

Группа B. Россия — Норвегия — 5:2

Группа А. США — Словакия — 1:4

Группа В. Чехия — Швеция — 5:2

Таблица группы А

Таблица группы B

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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