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Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

10 мая, в первый игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоялись четыре матча. В Братиславе встречались сборные России и Норвегии, Швеции и Чехии, а в Кошице померялись силами сборные Финляндии и Канады, США и Словакии. Следить за перипетиями матчей можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

В группе А лидерство захватили команды Словакии и Финляндии, обыгравшие представителей Северной Америки. В группе В сборные России и Чехии набрали по три очка, переиграв соперников с одинаковым счётом.

Группа А. Финляндия — Канада — 3:1

ЧМ-2019
10 мая 2019, пятница. 17:15 МСК
Финляндия
3 : 1
1:1, 0:0, 2:0
Канада
1:0 – Какко (Раяла, Иломяки) – 06:47 (5x5), 1:1 – Маршессо (Стоун, Теодор) – 08:03 (5x4), 2:1 – Иломяки (Раяла, Лехтонен) – 42:36 (5x4), 3:1 – Какко – 59:26 (en)

Группа B. Россия — Норвегия — 5:2

ЧМ-2019
10 мая 2019, пятница. 17:15 МСК
Россия
5 : 2
2:0, 2:0, 1:2
Норвегия
1:0 – Дадонов (Малкин, Кучеров) – 08:39 (5x4), 2:0 – Анисимов (Григоренко, Орлов) – 14:33 (5x5), 3:0 – Кучеров (Сергачёв) – 28:13 (5x4), 4:0 – Дадонов (Малкин, Гусев) – 29:47 (5x4), 5:0 – Гусев (Кучеров, Хафизуллин) – 41:26 (5x5), 5:1 – Валькве Ольсен (Райшенберг) – 56:07 (5x5), 5:2 – Холёс (Мартинсен) – 57:47 (5x5)

Группа А. США — Словакия — 1:4

ЧМ-2019
10 мая 2019, пятница. 21:15 МСК
США
1 : 4
1:1, 0:2, 0:1
Словакия
0:1 – Сукель (Студенич) – 04:02 (5x5), 1:1 – Дебринкэт (Кейн, Айкел) – 12:05 (5x4), 1:2 – Чернак (Секера) – 21:52 (5x3), 1:3 – Татар (Паник) – 24:58 (5x5), 1:4 – Криштоф (Маринчин) – 55:54 (5x5)

Группа В. Чехия — Швеция — 5:2

ЧМ-2019
10 мая 2019, пятница. 21:15 МСК
Чехия
5 : 2
1:0, 1:2, 3:0
Швеция
1:0 – Врана (Кубалик) – 01:55 (5x5), 1:1 – Хёрнквист (Нюландер, Петтерссон) – 20:24 (5x5), 1:2 – Линдблом (Братт, Густафссон) – 23:01 (5x4), 2:2 – Кубалик (Коварж) – 36:36 (5x5), 3:2 – Фролик (Симон, Ворачек) – 40:33 (5x5), 4:2 – Врана (Гронек) – 55:50 (4x4), 5:2 – Коварж (Ворачек) – 59:04 (en)
Таблица группы А
Таблица группы А
Таблица группы B
Таблица группы B

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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