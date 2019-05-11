ЧМ-2019: видеоозбор победы сборной Чехии в игре со Швецией

Сборная Чехии встречалась с командой Швеции в матче группового раунда чемпионата мира, который прошёл в Братиславе (Словакия). Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Милоша Ржиги.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2019



В составе чехов дубль оформил Якуб Врана, ещё по голу на свой счёт записали Доминик Кубалик, Михал Фролик и Ян Коварж. В шведов результативными бросками отметились Патрик Хёрнквист и Оскар Линдблом.



Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Шведы не проигрывали на ЧМ 17 матчей! Пока не попали в чешский «котёл» Действующие чемпионы мира потерпели неожиданное поражение в Братиславе.

Посмотреть обзор матча можно на странице ИИХФ в «Твиттере».