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ЧМ-2019: видеоозбор победы сборной Чехии в игре со Швецией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ЧМ-2019: видеоозбор победы сборной Чехии в игре со Швецией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Чехии встречалась с командой Швеции в матче группового раунда чемпионата мира, который прошёл в Братиславе (Словакия). Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Милоша Ржиги.

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В составе чехов дубль оформил Якуб Врана, ещё по голу на свой счёт записали Доминик Кубалик, Михал Фролик и Ян Коварж. В шведов результативными бросками отметились Патрик Хёрнквист и Оскар Линдблом.

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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Посмотреть обзор матча можно на странице ИИХФ в «Твиттере».

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