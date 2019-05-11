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Ржига: пока Россия меня не интересует

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ржига: пока Россия меня не интересует
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал игру команды в матче чемпионата мира со Швеции (5:2).

«Где-то нам повезло, но в целом наша команда играла дисциплинировано и по заданию. Ту задачу, которую мы поставили перед ребятами, они выполнили на 100%. Про матч с Россией я пока не думаю, у нас впереди игра с Норвегией. Пока Россия меня не интересует. Почему не заявили Якуба Коваржа? Он не был доволен своей ролью в команде, не хотел быть третьим вратарём», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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