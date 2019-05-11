Нюландер: у России великолепная команда, будет трудно её обыграть

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер поделился мнением о матче с командой Чехии (2:5).



«Не имеет значения, если проиграешь первый матч, потому что на этом турнире много игр. У нас достаточно времени, чтобы стать лучше.

На большой площадке играется немного по-другому, но я чувствую себя лучше с каждой сменой. Играть в звене с Петтерссоном хорошо, по ходу матча у нас стала появляться химия. Будем продолжать прогрессировать.

Чехи теперь – главные фавориты группы? Не знаю, это вам решать, ребята, а мне всё равно. У России великолепная команда, будет трудно её обыграть.



Правильно ли засчитали третий гол чехов? Не знаю, это тяжёлое решение. Соперник лежал во вратарской площади. Не знаю, трудно сказать. Судьи делают свою работу, стараются. Они видят то, что видят, не пытаются как-то навредить. С некоторыми свистками можно согласиться, с некоторыми – нет», — передаёт слова Нюландера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.