Яшкин: Чехия, как и всегда, ждёт матча с Россией, будет особый настрой

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин проанализировал игру команды в матче со шведами (5:2) на чемпионате мира по хоккею 2019 года.



«Вся команда довольна тем, что мы сегодня показали. Результат говорит сам за себя, плюс наш вратарь хорошо играл. Ребята, которые должны забивать – забивали. Все довольны. У нас такая же игра была в Чехии. Мы давили шведов первую половину первого периода, потом они вернулись чуть-чуть. Сегодня, в принципе, было аналогично.



Мой жёсткий силовой приём? Соперник развернулся, я думал, он не будет разворачиваться. Опасно получилось, я не хотел его бить в голову. Такие ситуации бывают, надо думать, прежде чем поворачиваться.



Много стычек? Чемпионат мира начался, вот и стычки пошли. Матч с Россией ждём. Как и всегда. Будет особый настрой», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Шведы не проигрывали на ЧМ 17 матчей! Пока не попали в чешский «котёл» Действующие чемпионы мира потерпели неожиданное поражение в Братиславе.