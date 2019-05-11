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Яшкин: Чехия, как и всегда, ждёт матча с Россией, будет особый настрой

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Яшкин: Чехия, как и всегда, ждёт матча с Россией, будет особый настрой
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин проанализировал игру команды в матче со шведами (5:2) на чемпионате мира по хоккею 2019 года.

«Вся команда довольна тем, что мы сегодня показали. Результат говорит сам за себя, плюс наш вратарь хорошо играл. Ребята, которые должны забивать – забивали. Все довольны. У нас такая же игра была в Чехии. Мы давили шведов первую половину первого периода, потом они вернулись чуть-чуть. Сегодня, в принципе, было аналогично.

Мой жёсткий силовой приём? Соперник развернулся, я думал, он не будет разворачиваться. Опасно получилось, я не хотел его бить в голову. Такие ситуации бывают, надо думать, прежде чем поворачиваться.

Много стычек? Чемпионат мира начался, вот и стычки пошли. Матч с Россией ждём. Как и всегда. Будет особый настрой», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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