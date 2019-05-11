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Э. Петтерссон: обсуждать судей — не моя работа

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Э. Петтерссон: обсуждать судей — не моя работа
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Швеции Элиас Петтерссон подвёл итоги матча ЧМ-2019 с командой Чехии (2:5).

«Маленькие ошибки стоили нам игры. В моменте с третьим голом я упустил Ворачека, и чехи в итоге забили победную шайбу. Не мне говорить, согласен я или не согласен со всеми решениями судей. Обсуждать судей – не моя работа.

У Чехии отличная команда, мы играли с ними неделю назад. Габаритные, сильные, мастеровитые ребята, которые показывают быстрый хоккей. Они забили больше, чем мы.

Что касается моего звена, то каждый может играть лучше, особенно я. Я несколько раз терял шайбу, хотел бы больше вести игру, а не допускать перехваты. Мы вынесем урок из этого матча и станем сильнее.

Каково было играть в такой враждебной обстановке? Потрясающе! Мне нравится играть при полных трибунах. Чешские фанаты очень громкие.

Ожидали жёсткую игру. Две команды бьются за победу. Один хит ведёт к другому, и так далее, потом накрывают эмоции», — передаёт слова Петтерссона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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