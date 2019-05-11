Блэшилл — о поражении в игре со Словакией: это всего лишь первый матч на турнире

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл прокомментировал поражение со счётом 1:4 в матче чемпионата мира с командой Словакии.



«Нужно отдать должное словакам, они заслужили победный результат. Нам нужно было идти на ворота и играть жёстче против соперников. Будем работать над этими компонентами на завтрашней тренировке. В конце концов, это всего лишь первый матч на турнире. Мы извлечём уроки и будем двигаться вперёд», — цитирует Блэшилла официальный сайт сборной США.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).