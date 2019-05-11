Как прошёл восьмой Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд

В Сочи прошёл восьмой Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд. За кубок и главный приз соревнований боролись около сотни команд из разных городов России.



Завершался фестиваль гала-матчем, в котором принял участие президент России Владимир Путин. Главе страны удалось забросить восемь шайб, с его помощью команда «Легенды хоккея» выиграла у сборной Ночной лиги со счетом 14:7. Вторым по результативности игроком «Легенд» стал министр обороны России Сергей Шойгу, забивший три гола.



Перед началом гала-матча Путин и председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги вручили Кубок Крутова екатеринбургской команде «СКОН-Урал», забравшей победу в финале главного дивизиона фестиваля у «Запада России» из Калининграда.



Напомним, в прошлом году Путин в аналогичном гала-матче забросил пять шайб — его команда победила со счётом 12:7.