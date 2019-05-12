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История личных встреч сборных России и Австрии на чемпионатах мира

ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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История личных встреч сборных России и Австрии на чемпионатах мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сегодня, 12 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Австрии. Начало — в 13:15 мск.

Сборные России и Австрии встречались в матчах чемпионата мира семь раз. Россияне победили во всех матчах с общим счётом 39:12. Самая крупная победа была одержана на мировом первенстве, проходившем в 2018 году в Копенгагене, — 7:0. Самый результативный матч состоялся в Хельсинки в 2013 году — 8:4. Ни разу сборная России не забивала меньше четырёх шайб за игру.

ЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
ЧМ-1993МюнхенГрупповой раундРоссия — Австрия4:2В. Быков (2), Шенделев, Каминский — Пушник, Хайнцле
ЧМ-1994БольцаноГрупповой раундРоссия — Австрия4:1Смирнов, Бякин, Коваленко, Каменский — Кальт
ЧМ-1996ВенаГрупповой раундРоссия — Австрия6:0Березин (2), Скопинцев, Николишин, Ерофеев, Брылин
ЧМ-2002ГётеборгГрупповой раундРоссия — Австрия6:3Гусманов, Затонский, Афиногенов, Д. Быков, Прокопьев, Карпов — Пек, Кальт, Лакош
ЧМ-2005ВенаГрупповой раундРоссия — Австрия4:2Овечкин, Харитонов, Ковалёв, Ковальчук — Зетцингер, Дивис
ЧМ-2013ХельсинкиГрупповой раундРоссия — Австрия8:4Пережогин, Ковальчук, Никулин, Радулов, Мозякин, Соин, Зайцев, Кузнецов — М. Иберер, Ванек, Раффль, Ф. Иберер
ЧМ-2018КопенгагенГрупповой раундРоссия — Австрия7:0Григоренко (2), Анисимов, Барабанов, Капризов, Мамин, Михеев

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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