История личных встреч сборных России и Австрии на чемпионатах мира

Сегодня, 12 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Австрии. Начало — в 13:15 мск.

Сборные России и Австрии встречались в матчах чемпионата мира семь раз. Россияне победили во всех матчах с общим счётом 39:12. Самая крупная победа была одержана на мировом первенстве, проходившем в 2018 году в Копенгагене, — 7:0. Самый результативный матч состоялся в Хельсинки в 2013 году — 8:4. Ни разу сборная России не забивала меньше четырёх шайб за игру.

ЧМ Место проведения Стадия турнира Соперники Счёт Авторы голов ЧМ-1993 Мюнхен Групповой раунд Россия — Австрия 4:2 В. Быков (2), Шенделев, Каминский — Пушник, Хайнцле ЧМ-1994 Больцано Групповой раунд Россия — Австрия 4:1 Смирнов, Бякин, Коваленко, Каменский — Кальт ЧМ-1996 Вена Групповой раунд Россия — Австрия 6:0 Березин (2), Скопинцев, Николишин, Ерофеев, Брылин ЧМ-2002 Гётеборг Групповой раунд Россия — Австрия 6:3 Гусманов, Затонский, Афиногенов, Д. Быков, Прокопьев, Карпов — Пек, Кальт, Лакош ЧМ-2005 Вена Групповой раунд Россия — Австрия 4:2 Овечкин, Харитонов, Ковалёв, Ковальчук — Зетцингер, Дивис ЧМ-2013 Хельсинки Групповой раунд Россия — Австрия 8:4 Пережогин, Ковальчук, Никулин, Радулов, Мозякин, Соин, Зайцев, Кузнецов — М. Иберер, Ванек, Раффль, Ф. Иберер ЧМ-2018 Копенгаген Групповой раунд Россия — Австрия 7:0 Григоренко (2), Анисимов, Барабанов, Капризов, Мамин, Михеев

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).