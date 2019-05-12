История личных встреч сборных России и Австрии на чемпионатах мира

Сегодня, 12 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Австрии. Начало — в 13:15 мск.
Сборные России и Австрии встречались в матчах чемпионата мира семь раз. Россияне победили во всех матчах с общим счётом 39:12. Самая крупная победа была одержана на мировом первенстве, проходившем в 2018 году в Копенгагене, — 7:0. Самый результативный матч состоялся в Хельсинки в 2013 году — 8:4. Ни разу сборная России не забивала меньше четырёх шайб за игру.
|ЧМ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ЧМ-1993
|Мюнхен
|Групповой раунд
|Россия — Австрия
|4:2
|В. Быков (2), Шенделев, Каминский — Пушник, Хайнцле
|ЧМ-1994
|Больцано
|Групповой раунд
|Россия — Австрия
|4:1
|Смирнов, Бякин, Коваленко, Каменский — Кальт
|ЧМ-1996
|Вена
|Групповой раунд
|Россия — Австрия
|6:0
|Березин (2), Скопинцев, Николишин, Ерофеев, Брылин
|ЧМ-2002
|Гётеборг
|Групповой раунд
|Россия — Австрия
|6:3
|Гусманов, Затонский, Афиногенов, Д. Быков, Прокопьев, Карпов — Пек, Кальт, Лакош
|ЧМ-2005
|Вена
|Групповой раунд
|Россия — Австрия
|4:2
|Овечкин, Харитонов, Ковалёв, Ковальчук — Зетцингер, Дивис
|ЧМ-2013
|Хельсинки
|Групповой раунд
|Россия — Австрия
|8:4
|Пережогин, Ковальчук, Никулин, Радулов, Мозякин, Соин, Зайцев, Кузнецов — М. Иберер, Ванек, Раффль, Ф. Иберер
|ЧМ-2018
|Копенгаген
|Групповой раунд
|Россия — Австрия
|7:0
|Григоренко (2), Анисимов, Барабанов, Капризов, Мамин, Михеев
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).