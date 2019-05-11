Роман Манухов перешёл из «Ак Барса» в «Авангард»

Защитник Роман Манухов перешёл из казанского «Ак Барса» в хоккейный клуб «Авангард», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. 25-летний защитник поставил подпись под контрактом на два сезона. Напомним, «Ак Барс» делал Манухову квалификационное предложение.



В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19 защитник принял участие в 19 играх основной команды «Ак Барса» и набрал 6 (1+5) баллов при показателе полезности "+3" и восьми минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Манухов сыграл один матч.



«Авангард» завершил сезон, дойдя до финала Кубка Гагарина. В первом раунде «ястребы» выбили «Ак Барс».

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