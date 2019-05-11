«Авангард» выменял Валентина Пьянова из «Амура»

Хабаровский «Амур» и хоккейный клуб «Авангард» совершили обмен, информирует официальный сайт «тигров». Нападающий Валентин Пьянов перешёл в стан «ястребов» в обмен на денежную компенсацию.



27-летний Пьянов провёл в Хабаровске один сезон. В 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ нападающий набрал 27 очков (6+21) и стал лучшим ассистентом команды в минувшем сезоне. На счету центрфорварда 44,9% выигранных вбрасываний, 20 силовых приёмов и 27 блокшотов при показателе полезности "-4" и 20 минутах штрафного времени. Пьянов проводил на площадке около 17 с половиной минут за матч.



Напомним, Пьянов провёл в «Авангарде» почти всю профессиональную карьеру, отыграв по одному сезону за «Амур» и «Ладу».

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