Яромир Ягр эмоционально отреагировал на победу Чехии, пошутив над Враной

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр прокомментировал дебютный матч сборной Чехии на ЧМ-2018. Чешская команда встречалась со сборной Швеции, игра закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Милоша Ржиги.



«Хотел бы описать сегодняшнюю игру. Суперматч и заслуженная победа! А как вы это увидели? Может, они прочитают и станут лучше?



Первый период был за нами, второй лучше провели шведы, но в третьем Чехия снова сыграла классно. Я бы ничего не изменил», — написал Ягр в своём Facebook.



Форвард сопроводил пост картинкой про нападающего сборной Чехии Якуба Врану, оформившего дубль.

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).