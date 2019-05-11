Басков: благодарим Сидоренко, но минскому «Динамо» нужно двигаться дальше

Минское «Динамо» официально попрощалось с главным тренером Андреем Сидоренко, информирует официальный сайт команды.



«В ходе сезона стало понятно, что «Динамо» нужны радикальные перемены, поэтому в ноябре мы пошли на перестановки в тренерском штабе. На тот момент Андрей Сидоренко был оптимальным кандидатом на пост рулевого команды. Он мог оперативно выправить ситуацию и в оставшиеся до конца регулярки сроки плотнее поработать с кандидатами в национальную сборную.



Андрею Михайловичу удалось положительно повлиять на некоторые компоненты игры: команда надежнее действовала в обороне, повысились дисциплина, психологическая устойчивость. Многие белорусы при нем почувствовали уверенность и прибавили в индивидуальной игре. В итоге это позволило решить главную для белорусского хоккея задачу в нынешнем сезоне — вернуться в элиту. Но сейчас для клуба наступило время двигаться дальше. Мы благодарим Андрея Михайловича за работу и желаем успехов в дальнейшем. Имя его преемника будет объявлено в ближайшие дни», — прокомментировал уход Сидоренко генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков.

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