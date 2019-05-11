Сушинский: Манухов в системе Хартли может дорасти до первой-второй пары

Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал подписание контракта с защитником Романом Мануховым.



«Работа на перспективу в нашем клубе не прекращается никогда. Манухов обратил на себя внимание давно, наш тренерский штаб и скаутская служба отмечали его прогресс. Считаем, работая в системе Боба Хартли, Роман сможет дорасти до защитника уровня первой-второй пары, однако здесь многое зависит от него, и прежде всего от уровня самоотдачи и готовности учиться», — приводит слова Сушинского официальный сайт клуба.



В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19 защитник принял участие в 19 играх основной команды «Ак Барса» и набрал 6 (1+5) баллов при показателе полезности "+3" и восьми минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Манухов сыграл один матч.