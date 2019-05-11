Армстронг: в октябре, ноябре и декабре «Сент-Луис» делал всё, чтобы проиграть

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг поделился мнением о выступлении команды, которая играет в третьем раунде Кубка Стэнли.



«Разница заключается в том, что в октябре, ноябре и декабре мы делали всё, чтобы проиграть. А в январе, феврале и марте играли на победу. Звучит просто, но в лиге сейчас все команды равны, и наш случай показывает, что между победой и поражением очень тонкая грань. Перед началом сезона я считал фаворитами в нашем дивизионе „Виннипег“ и „Нэшвилл“. Они замечательно играли в прошедшие несколько лет. Я думал, что все остальные команды будут биться за оставшиеся места. Считал, что они не очень сильно отличаются друг от друга. А потом начался сезон. Мы были очень разочарованы, потому что в октябре и ноябре команда играла хорошо. По-моему, в 12 из первых 14 игр перед третьим периодом счёт был либо равным, либо в нашу пользу. Тем не менее мы чаще проигрывали, чем выигрывали. Делали все, чтобы проиграть», — цитирует функционера официальный сайт лиги.