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Вратарь сборной Швеции Маркстрём залечил травму и вернулся на лёд

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вратарь сборной Швеции Маркстрём залечил травму и вернулся на лёд
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Вратарь сборной Швеции Якоб Маркстрём залечил травму и впервые провёл полноценную ледовую тренировку с командой, информирует Aftonbladet. Напомним, голкипер получил повреждение в концовке второго периода матча Еврохоккейтура с командой Финляндии после неприятного столкновения с нападающим финнов Юхани Тюрвяйненом.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

29-летний Маркстрём в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 60 встречах, записав в актив 28 побед и один сухой матч. Голкипер отражал 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,77.

Шведская сборная является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2018 года шведы победили Швейцарию (3:2 Б).

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