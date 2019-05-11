Вратарь сборной Швеции Маркстрём залечил травму и вернулся на лёд

Вратарь сборной Швеции Якоб Маркстрём залечил травму и впервые провёл полноценную ледовую тренировку с командой, информирует Aftonbladet. Напомним, голкипер получил повреждение в концовке второго периода матча Еврохоккейтура с командой Финляндии после неприятного столкновения с нападающим финнов Юхани Тюрвяйненом.

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29-летний Маркстрём в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 60 встречах, записав в актив 28 побед и один сухой матч. Голкипер отражал 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,77.



Шведская сборная является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2018 года шведы победили Швейцарию (3:2 Б).