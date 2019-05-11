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Кожевников: три реализованных большинства сборной России – отличный показатель

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кожевников: три реализованных большинства сборной России – отличный показатель
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвел итог стартовому матчу сборной России на чемпионате мира в Словакии. Напомним, подопечные Ильи Воробьёва в уверенном стиле переиграли команду Норвегии (5:2).

«Для первого матча сыграли вполне неплохо, пусть даже и пропустили в концовке две шайбы. Перед командой не было задачи забросить норвежцам восемь или десять шайб, главное ребятам было вкатиться, сыграться и найти взаимопонимание между собой. Реализовали три большинства. Отличный показатель, хотя и не удалось забросить при игре в большинстве при новой схеме в пять нападающих. Но, самое главное, что победили. Сыграли, думаю, на 70 процентов своих возможностей», — рассказал Кожевников «Чемпионату».

Малкин – в порядке. На его фоне Кузнецов провёл слабый матч
Оценки игрокам сборной России за матч с Норвегией.
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