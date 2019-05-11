Сборная России дозаявила в состав на ЧМ-2019 Ивана Телегина

Сборная России дозаявила в свой состав на чемпионат мира по хоккею нападающего Ивана Телегина, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.



Утренняя тренировка команды прошла в следующих сочетаниях:



вратари Василевский, Георгиев, Сорокин;

«Белые» Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов,

«Синие» Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

«Красные» Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров, Телегин;

«Желтые» Блажиевский — Зуб, Ковальчук – Андронов – Барабанов, Плотников.



Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Из фаворитов выиграла только Россия! Безумный день на ЧМ Канада, США и Швеция начали мировое первенство с поражений.