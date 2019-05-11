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Сборная России дозаявила в состав на ЧМ-2019 Ивана Телегина

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России дозаявила в состав на ЧМ-2019 Ивана Телегина
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России дозаявила в свой состав на чемпионат мира по хоккею нападающего Ивана Телегина, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.

Утренняя тренировка команды прошла в следующих сочетаниях:

вратари Василевский, Георгиев, Сорокин;
«Белые» Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов,
«Синие» Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
«Красные» Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров, Телегин;
«Желтые» Блажиевский — Зуб, Ковальчук – Андронов – Барабанов, Плотников.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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