Осипков: не хочу протирать штаны на скамейке «Динамо», возраст такой

Новичок минского «Динамо» Александр Осипков поделился впечатлениями от перехода в команду.



«Очень рад оказаться в клубе. Приложу все усилия, чтобы заиграть на таком высоком уровне. Не страшит конкуренция. Конечно, немного переживаю из-за практики, ведь это основа успешного выступления. Не хочу протирать штаны на скамейке. Возраст такой, что надо играть и играть. Но понимаю, что доверие нужно заслужить. Уверен в своих силах и надеюсь, что мне дадут шанс. Понятно, что будет мандраж, все дела. Но это нормально, когда опыт приобретается и через ошибки. Без практики навыки угасают. В «Динамо-Молодечно» в этом плане было здорово — много давали играть. Был в тонусе», — цитирует игрока официальный сайт клуба.