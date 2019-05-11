И. Воробьёв: заявка по форвардам закрыта, но для Панарина двери сборной открыты

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал об оставшемся месте в заявке национальной команды.



«Интрига — Блажиевский или Зуб попадут в заявку? Интрига у вас, а мы будем решать в ближайшие дни. Это правда. Телегина мы сегодня заявили. Задорову сделали визу, завтра приедет. С Панариным общались. Он отличный хоккеист, многое сделал для сборной. Он без контракта. На данный момент у нас заявка по нападающим закрыта, но двери в сборную для него открыты.



Смотрел ли матч Чехии и Швеции? Как думаете, что я вчера смотрел? Кино в трёх частях: Чехия — Швеция. Победа Чехии? Таков хоккей. Они много провоцировали, голы забили. У чехов очень хорошая команда», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Малкин – в порядке. На его фоне Кузнецов провёл слабый матч Оценки игрокам сборной России за матч с Норвегией.