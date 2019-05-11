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Телегин: моя задача в сборной не изменилась, вы её сами знаете

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Телегин: моя задача в сборной не изменилась, вы её сами знаете
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий Иван Телегин, включённый в заявку сборной России на ЧМ-2019, прокомментировал это решение тренерского штаба.

«Думаю, что некоторые ребята до сих пор ждут включения в заявку, у нас есть защитники. Считаю, стоит ждать, потому что здесь собрались лучшие игроки со всего мира. Я уже завтра буду вместе с командой. Вчера тяжело было смотреть матч с трибуны. Это каждому тяжело, хочется выйти на лёд, что-то сделать, помочь команде. Нервов тратишь больше, чем на льду.

Игра с Норвегией оставила хорошее впечатление. Самое главное — мы выиграли, но есть над чем работать. Моя личная задача? Ничего не изменилось по сравнению с прошлыми годами. У нас есть хорошие игроки, которые умеют забивать. Они это делают, они это показали вчера. Моя роль будет — как всегда. Думаю, вы её знаете.

Как другие сборные играют в большинстве? Мы разбираем видео, смотрим, где у нас слабые места. Главное — показывать свою игру. Третьяк говорил перед турниром, что звёзды — хорошо, но нужны игроки типа Телегина? Я только сейчас от вас это услышал. Конечно, это вдохновляет», — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Сборная России дозаявила в состав на ЧМ-2019 Ивана Телегина
Малкин – в порядке. На его фоне Кузнецов провёл слабый матч
Оценки игрокам сборной России за матч с Норвегией.
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