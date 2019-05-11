И. Воробьёв: шведы два ЧМ выиграли по буллитам, надеемся, убрали их козырь

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился мнением о последних изменениях в правилах Международной федерации хоккея.



«Новые правила с перепосевом в полуфинале? Относиться можно как хочешь. Оно есть, значит, надо вот так работать. В принципе, это правило в пользу фаворитов. Но сейчас загадывать нельзя, нужно смотреть, как сложится сетка. Может быть по-разному.



Первое место всегда ценно. Тут не угадаешь. Надо показывать от игры к игре свой лучший хоккей.



Резко повышена ценность овертайма „3 на 3“, нужно моделировать тройки? Да, сейчас. Шведы два последних чемпионата мира выиграли по буллитам. Надеемся, что козырь у них убрали», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Малкин – в порядке. На его фоне Кузнецов провёл слабый матч Оценки игрокам сборной России за матч с Норвегией.