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И. Воробьёв: шведы два ЧМ выиграли по буллитам, надеемся, убрали их козырь

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: шведы два ЧМ выиграли по буллитам, надеемся, убрали их козырь
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился мнением о последних изменениях в правилах Международной федерации хоккея.

«Новые правила с перепосевом в полуфинале? Относиться можно как хочешь. Оно есть, значит, надо вот так работать. В принципе, это правило в пользу фаворитов. Но сейчас загадывать нельзя, нужно смотреть, как сложится сетка. Может быть по-разному.

Первое место всегда ценно. Тут не угадаешь. Надо показывать от игры к игре свой лучший хоккей.

Резко повышена ценность овертайма „3 на 3“, нужно моделировать тройки? Да, сейчас. Шведы два последних чемпионата мира выиграли по буллитам. Надеемся, что козырь у них убрали», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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