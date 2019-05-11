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В сборной России рассчитывают, что Задоров сыграет с Австрией

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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В сборной России рассчитывают, что Задоров сыграет с Австрией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал, когда может дебютировать на чемпионате мира защитник Никита Задоров.

«Сейчас Задоров приедет, рассчитываем, что он завтра сыграет. С корабля на бал, как Гавриков, чтобы войти. Рассматриваем его как игрока меньшинства? Не большинства точно», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В регулярном чемпионате НХЛ Задоров набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+19». В плей-офф не отметился результативными действиями, заработав в 12 матчах «-5».

Матч Россия — Австрия состоится 12 мая в Братиславе, начало — в 13:15 мск. На чемпионате мира сборная России играет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

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