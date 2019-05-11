В сборной России рассчитывают, что Задоров сыграет с Австрией

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал, когда может дебютировать на чемпионате мира защитник Никита Задоров.



«Сейчас Задоров приедет, рассчитываем, что он завтра сыграет. С корабля на бал, как Гавриков, чтобы войти. Рассматриваем его как игрока меньшинства? Не большинства точно», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



В регулярном чемпионате НХЛ Задоров набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+19». В плей-офф не отметился результативными действиями, заработав в 12 матчах «-5».



Матч Россия — Австрия состоится 12 мая в Братиславе, начало — в 13:15 мск. На чемпионате мира сборная России играет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Никита Задоров присоединится к сборной России на ЧМ в день матча с Австрией