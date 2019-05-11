Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Дания — Франция: защитник Дам-Малька забросил шайбу с центра площадки

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Дания — Франция: защитник Дам-Малька забросил шайбу с центра площадки
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник сборной Франции Оливье Дам-Малька во встрече с командой Дании забросил шайбу с центра площадки. Вратарь датчан Себастьян Дам пропустил шайбу «в домик».

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Финал Россия – США и вылет шведов в четвертьфинале. Каким будет ЧМ
Финны без звёзд зайдут далеко, но останутся без медалей, а итальянцы и британцы вернутся в первый дивизион.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент