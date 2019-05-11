Дания — Франция: защитник Дам-Малька забросил шайбу с центра площадки

Защитник сборной Франции Оливье Дам-Малька во встрече с командой Дании забросил шайбу с центра площадки. Вратарь датчан Себастьян Дам пропустил шайбу «в домик».

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На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею