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Сборная Швейцарии забросила девять шайб Италии, у Фиалы — хет-трик

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Швейцарии забросила девять шайб Италии, у Фиалы — хет-трик
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Швейцарии одержала разгромную победу над командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 9:0.

В первом периоде Швейцарии четырежды поразила ворота соперника: авторами точных бросков стали Кевин Фиала, Грегори Хофман, Лино Манчини и Венсан Праплан. В следующие 20 минут подопечные Патрика Фишера забросили ещё две шайбы усилиями Фиалы и Симона Мозера. В третьем периоде швейцарцы продолжили уничтожать соперника, по голу забили Роман Лёффель, Нико Хишир и Фиала, оформивший хет-трик.

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
Швейцария
9 : 0
4:0, 2:0, 3:0
Италия
1:0 – Фиала (Йози) – 01:17 (5x5), 2:0 – Хофман (Дженацци, Курашев) – 07:24 (5x5), 3:0 – Марчини (Фрик) – 10:06 (5x5), 4:0 – Праплан (Фиала, Амбюль) – 19:54 (5x4), 5:0 – Мозер (Амбюль, Мозер) – 21:36 (5x5), 6:0 – Фиала (Хишир) – 23:32 (5x5), 7:0 – Фиала (Хишир, Праплан) – 41:14 (5x4), 8:0 – Лёффель (Род) – 46:55 (5x5), 9:0 – Хишир (Праплан) – 49:43 (5x5)

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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