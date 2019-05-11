Сборная Швейцарии забросила девять шайб Италии, у Фиалы — хет-трик

Сборная Швейцарии одержала разгромную победу над командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 9:0.



В первом периоде Швейцарии четырежды поразила ворота соперника: авторами точных бросков стали Кевин Фиала, Грегори Хофман, Лино Манчини и Венсан Праплан. В следующие 20 минут подопечные Патрика Фишера забросили ещё две шайбы усилиями Фиалы и Симона Мозера. В третьем периоде швейцарцы продолжили уничтожать соперника, по голу забили Роман Лёффель, Нико Хишир и Фиала, оформивший хет-трик.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

