Алексей Кручинин вернулся в «Трактор»

Нападающий Алексей Кручинин перешёл из хоккейного клуба СКА в «Трактор», информирует официальная страница челябинской команды в социальной сети «ВКонтакте». Контракт с 27-летним нападающим рассчитан до конца сезона-2019/20.



В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 Кручинин принял участие в 38 матчах, записав в актив 12 (5+7) баллов при показателе полезности "+2" и 10 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Гагарина нападающий провёл лишь три матча, отдав один голевой пас.



За карьеру Кручинин выступал за СКА, ярославский «Локомотив», ханты-мансийскую «Югру» и челябинский «Трактор». В Континентальной хоккейной лиге форвард провёл 318 матчей и набрал 122 (50+72) очка при показателе полезности "+20".

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