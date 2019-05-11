Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Видеообзор разгромной победы Швейцарии над Италией в матче ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Видеообзор разгромной победы Швейцарии над Италией в матче ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

В матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею сборная Швейцарии одержала победу над командой Италии с разгромным счётом — 9:0.

Посмотреть видео также можно на YouTube.

В первом периоде Швейцария четырежды поразила ворота соперника — авторами точных бросков стали Кевин Фиала, Грегори Хофман, Лино Манчини и Венсан Праплан. В следующие 20 минут подопечные Патрика Фишера забросили ещё две шайбы усилиями Фиалы и Симона Мозера. В третьем периоде швейцарцы продолжили уничтожать соперника — по одному голу забили Роман Лёффель, Нико Хишир и Фиала, оформивший хет-трик.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент