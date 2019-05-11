Видеообзор разгромной победы Швейцарии над Италией в матче ЧМ-2019

В матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею сборная Швейцарии одержала победу над командой Италии с разгромным счётом — 9:0.

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В первом периоде Швейцария четырежды поразила ворота соперника — авторами точных бросков стали Кевин Фиала, Грегори Хофман, Лино Манчини и Венсан Праплан. В следующие 20 минут подопечные Патрика Фишера забросили ещё две шайбы усилиями Фиалы и Симона Мозера. В третьем периоде швейцарцы продолжили уничтожать соперника — по одному голу забили Роман Лёффель, Нико Хишир и Фиала, оформивший хет-трик.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).