Гавриков: добирался до расположения сборной 15—16 часов, меня рубило

Защитник сборной России Владислав Гавриков поделился впечатлениями от дебютной игры на ЧМ со сборной Норвегии (5:2).



«После окончания сезона были кое-какие процедуры, в частности прохождение медосмотра. Затем состоялась встреча с руководством команды. Начал планировать поездку, купил билеты. Добрался сюда с одной пересадкой, которая была в Торонто. В общей сложности добирался 11 часов, а с учётом ожидания — около 15—16.



Приехал в Братиславу за пять часов до первого матча. Успел только взять вещи, пообедать, переодеться и сразу поехал на игру. Хотелось ли спать? В самолете удалось вытянуть ноги, но поспал всего пару часов. Приехал сюда в тот момент, когда в Америке было утро, поэтому рубило.



Потребовалось четыре-пять смен, чтобы войти в игровой ритм. Практически весь первый период чувствовал себя не в своей тарелке, а потом более-менее раскатался. Доктора помогли, дали кое-какие препараты, чтобы хорошо поспать, так что сегодня проснулся нормально.



Норвегия — хорошая команда, дисциплинированная и рабочая. Мы смогли сразу забить в большинстве, и норвежцы немного успокоились. Единственный минус — в конце расслабились и дали сопернику забить дважды», — сказал Гавриков в эфире «Матч ТВ».

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