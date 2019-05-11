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Видеообзор матча Дании и Франции на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Видеообзор матча Дании и Франции на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Дании в дебютном матче на чемпионате мира обыграла команду Франции, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 Б.

Посмотреть видео также можно на YouTube.

После первого периода впереди была сборная Дании — голы на счету Фредерика Сторма и Маркуса Лауридсена, у французов точный бросок удался Шарлю Бертрану. Во втором периоде Франции удался камбэк благодаря трём заброшенным шайбам, авторами которых стали Оливье Дам-Малька, Дамьен Флёри и Валентен Клеро, у Дании гол в актив записал Ларс Эллер. На 47-й минуте датчане восстановили равновесие — точный бросок удался Йесперу Йенсену. Встреча перешла в овертайм, а позже и в серию буллитов, где верх взяла сборная Дании.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

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