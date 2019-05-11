Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» и сборной Канады Джон Таварес пропустит около четырёх недель из-за травмы, сообщает в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. Напомним, из-за травмы форвард покинул расположение сборной Канады, не успев сыграть ни одного матча.



28-летний Таварес в 82 матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрал 88 очков, забив 47 голов и отдав 41 результативную передачу при показателе полезности «+19». В розыгрыше Кубка Стэнли на его счету 5 (2+3) баллов и «–5».



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

