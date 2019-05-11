Сборная Германии одолела Великобританию на ЧМ-2019, у Драйзайтля — гол

Сборная Германии встречалась с Великобританией в матче группового раунда чемпионата мира 2019 года. Игра состоялась в Кошице и завершилась со счётом 3:1 в пользу немцев.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке зрители стали свидетелями одного гола. На последних секундах двадцатиминутки Мориц Зайдер вывел немцев вперёд. Британская команда отыгралась после перерыва стараниями Майка Хэммонда, на что немецкая сборная ответила точными бросками Ясина Эхлиза и Леона Драйзайтля.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2 Б).