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Видеообзор победы сборной Латвии в матче с Австрией на чемпионате мира — 2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Видеообзор победы сборной Латвии в матче с Австрией на чемпионате мира — 2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Латвии встречалась с Австрией в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею 2019 года. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Боба Хартли.

Посмотреть видеообзор матча можно в «твиттере» ИИХФ.

Австрийская сборная открыла счёт на 15-й минуте стараниями Михаэля Раффля, отличившегося в меньшинстве. Впрочем, латвийская команда сумела реализовать большинство благодаря точному броску Рудольфа Балцерса. На первых секундах третьего периода подопечные Хартли вышли вперёд после того, как Лаурис Дарзиньш отличился в формате «5 на 4». Чуть позже Родриго Аболс укрепил преимущество номинальных хозяев, а затем Гинтс Мейя забросил четвёртую шайбу в ворота Австрии. Рафаэль Хербургер сократил отставание, реализовав большинство, на что латвийцы ответили голом Рональда Кениньша.

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