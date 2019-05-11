Видеообзор победы сборной Латвии в матче с Австрией на чемпионате мира — 2019

Сборная Латвии встречалась с Австрией в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею 2019 года. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Боба Хартли.

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Австрийская сборная открыла счёт на 15-й минуте стараниями Михаэля Раффля, отличившегося в меньшинстве. Впрочем, латвийская команда сумела реализовать большинство благодаря точному броску Рудольфа Балцерса. На первых секундах третьего периода подопечные Хартли вышли вперёд после того, как Лаурис Дарзиньш отличился в формате «5 на 4». Чуть позже Родриго Аболс укрепил преимущество номинальных хозяев, а затем Гинтс Мейя забросил четвёртую шайбу в ворота Австрии. Рафаэль Хербургер сократил отставание, реализовав большинство, на что латвийцы ответили голом Рональда Кениньша.