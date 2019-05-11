Тренер Австрии: уровень России — как у Канады. Возможно, даже лучше

Главный тренер сборной Австрии Роджер Бадер прокомментировал результат матча с командой Латвии (2:5) на чемпионате мира 2019 года по хоккею.



«Сборная Латвии лучше сборной Австрии, они играют в хорошей лиге. В любом случае они были фаворитами этого матча, но мы смогли удерживать ничью до третьего периода, во втором периоде у Комарека был отличный момент. Возможно, если бы мы тогда сделали 2:1 и ушли на перерыв с таким счётом, это бы помогло. Первые 10 минут третьего периода латвийцы играли очень сильно, на хороших скоростях, наносили хорошие броски. Они были фаворитами и они победили, но первые 40 минут мы тоже играли хорошо.



Мы знаем, что вряд ли выиграем у России с разницей в пять шайб. Конечно, это шутка. В матчах с такими соперниками, как Россия, Швеция, Норвегия, нам надо учиться. У таких соперников больше шансов выиграть.

Может, не стоит слишком сильно стараться в игре с Россией и вместо этого поберечь силы на другие матчи? Мы знаем, что у нас семь матчей за 10 дней и нам надо распределять силы. У нас тоже будет пара выходных, как и у всех команд. Но так не получится, чтобы мы в матче с Россией просто отошли в сторону и ничего не делали. Нам надо учиться в этих играх, затем будем отдыхать и готовиться ко всем матчам.



Смотрел матч России с Норвегией, да и в принципе хорошо знаком с российским хоккеем, потому что работал четыре года с русским тренером. У них великолепная команда, великолепные игроки, Россия — один из фаворитов чемпионата мира.



Будем ли играть с Россией от обороны? Не знаю, сколько раз мы будем владеть шайбой, поэтому тяжело сказать. Мы постараемся следовать тем же принципам, что и против более слабых соперников. Уровень России такой же, как у Канады. Возможно, даже лучше. В прошлом году мы проиграли России — 0:7, но это не тот матч, который мы должны выиграть. Просто будет интересная игра, в которой мы получим опыт», — передаёт слова Бадера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.