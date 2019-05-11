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Балцерс: не скажу, что на чемпионате мира легче играть, чем в НХЛ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Балцерс: не скажу, что на чемпионате мира легче играть, чем в НХЛ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Оттавы Сенаторз» и сборной Латвии Рудольф Балцерс прокомментировал результат матча с командой Австрии (5:2) на чемпионате мира 2019 года по хоккею.

«Мои четыре очка? Я сначала забил, у любого игрока появляются силы, когда он забивает. Мы хорошо разыгрывали шайбу и создавали моменты. Я играл всё лучше, но мне ещё над многим надо работать. Это только первая игра, будем стараться становиться лучше с каждым матчем.

Не сказал бы, что здесь легче играть, чем в НХЛ. Единственная разница — в размере площадки, тут у тебя чуть больше времени, когда играешь с шайбой. Тренер постоянно делал перестановки в звеньях? Я не заметил, мне казалось, звенья не менялись», — передаёт слова Балцерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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