Балцерс: не скажу, что на чемпионате мира легче играть, чем в НХЛ

Нападающий «Оттавы Сенаторз» и сборной Латвии Рудольф Балцерс прокомментировал результат матча с командой Австрии (5:2) на чемпионате мира 2019 года по хоккею.



«Мои четыре очка? Я сначала забил, у любого игрока появляются силы, когда он забивает. Мы хорошо разыгрывали шайбу и создавали моменты. Я играл всё лучше, но мне ещё над многим надо работать. Это только первая игра, будем стараться становиться лучше с каждым матчем.



Не сказал бы, что здесь легче играть, чем в НХЛ. Единственная разница — в размере площадки, тут у тебя чуть больше времени, когда играешь с шайбой. Тренер постоянно делал перестановки в звеньях? Я не заметил, мне казалось, звенья не менялись», — передаёт слова Балцерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.