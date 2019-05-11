Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Один из фаворитов драфта НХЛ Каапо Какко забил во втором матче ЧМ подряд

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Один из фаворитов драфта НХЛ Каапо Какко забил во втором матче ЧМ подряд
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Словакии встречается с командой Финляндии на чемпионате мира 2019 года по хоккею, который проходит в Братиславе и Кошице.

Талантливый форвард сборной Суоми Каапо Какко отметился результативным броском в первом периоде при счёте 1:1. 18-летний нападающий поразил ворота хозяев мощным броском от синей линии. Один из фаворитов предстоящего драфта НХЛ забил во втором матче подряд — в первой игре он дважды огорчил сборную Канады (3:1).

Посмотреть видео гола Какко можно в «Твиттере».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Играла Канада, а говорили о Какко! 18-летний финн забил супергол
Канадцы долго запрягают. Как всегда.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент