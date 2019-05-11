Один из фаворитов драфта НХЛ Каапо Какко забил во втором матче ЧМ подряд

Сборная Словакии встречается с командой Финляндии на чемпионате мира 2019 года по хоккею, который проходит в Братиславе и Кошице.



Талантливый форвард сборной Суоми Каапо Какко отметился результативным броском в первом периоде при счёте 1:1. 18-летний нападающий поразил ворота хозяев мощным броском от синей линии. Один из фаворитов предстоящего драфта НХЛ забил во втором матче подряд — в первой игре он дважды огорчил сборную Канады (3:1).

Посмотреть видео гола Какко можно в «Твиттере».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).