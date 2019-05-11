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Боунс: банда британцев показала, что наша лига не так плоха, как все думают

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Боунс: банда британцев показала, что наша лига не так плоха, как все думают
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Голкипер сборной Великобритании Бен Боунс поделился мнением о матче с Германией (1:3) на чемпионате мира.

«Думаю, что мы играли очень хорошо. Как только сборная Великобритании допускала ошибки, соперник наказывал нас. Впрочем, из прошедшего матча можно извлечь больше позитива, нежели негатива. Надеюсь, мы доказали, что наша лига не так плоха, как все думают. Банда британцев приехала из внутреннего чемпионата, но мы знаем, что способны конкурировать с другими командами на столь высоком уровне.

Мы показали, на что способны. Я немного разочарован вторым пропущенным голом, но очень доволен тем, как сыграл, хотя без ошибок не обошлось», — приводит слова Боунса Daily Mail.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2 Б).

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