Защитнику сборной Словакии шайбой разбили лицо в кровь

Сборная Словакии встречается с командой Финляндии на чемпионате мира 2019 года по хоккею, который проходит в Братиславе и Кошице.



Во втором периоде защитник хозяев Марек Дялога покинул площадку после того, как заблокировал шайбу лицом в результате броска нападающего Суоми Тони Раялы. Словацкому хоккеисту долго оказывали помощь, поскольку он разбил лицо в кровь.

Посмотреть видео эпизода можно в «твиттере» Стивена Эллиса.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).