Елесин: готов пробиваться в основу «Калгари» через АХЛ, это не проблема

Защитник сборной России Александр Елесин прокомментировал подписание контракта с клубом НХЛ «Калгари Флэймз».



«Был большой интерес со стороны клуба. Я видел, что люди во мне заинтересованы. Это один из главных факторов. Видел команду, состав. Считаю, что там у меня будет хорошая возможность развиваться и заиграть в основе.



Вы же знаете, что при выборе клуба НХЛ нужно учитывать множество моментов. Отношение и заинтересованность организации — это хорошо, мне всё понравилось в переговорах с «Калгари», но самое главное — это возможность получить шанс играть в НХЛ. Никто тебе ничего не гарантирует, потому что ты новичок, а в каждом клубе есть определённое число игроков, которые играют в лиге на хорошем уровне не один год. У многих из них большие и длительные односторонние контракты. Таких пунктов очень много. Ты смотришь на это всё, анализируешь ситуацию и принимаешь решение, где и когда у тебя будет больше шансов пробиться в основу.



Игра в АХЛ? Для меня это не станет проблемой. Мне не так много лет, чтобы ставить какие-то условия, говорить, что я буду играть только в НХЛ. Прекрасно понимаю, что нужно какое-то время на адаптацию как в игровом, так и в бытовом плане. У меня цель — пробиться в основу «Калгари», и если для этого нужно будет поиграть в АХЛ — так тому и быть.



Зачем туда ехать, если уже сейчас думать о возвращении в Россию? У меня контракт на два года, хочу провести их там. В принципе ещё год назад знал, что уеду в НХЛ. Интерес был, я очень хотел получить этот шанс, поэтому сразу сказал в клубе, что после окончания контракта хочу попробовать свои силы там. В «Локомотиве» меня поняли, никаких обид ни у кого не было, я продолжал спокойно играть. Я бы всё равно не поменял решения. Если что-то решил, надо идти до конца. Не говорю Ярославлю «прощай». Очень рад, что права на меня в КХЛ останутся у «Локомотива», — сказал Елесин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.

«Для меня шанс попасть в НХЛ – просто вау». Елесин – о переходе в «Калгари» Готов пробиваться в основу через АХЛ, равнялся на Скотта Стивенса и не забыл поблагодарить всех за возможность реализовать мечту.