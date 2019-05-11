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Драйзайтль: нужно отдать должное британцам, они оказали серьёзное давление

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Драйзайтль: нужно отдать должное британцам, они оказали серьёзное давление
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Германии Леон Драйзайтль оценил игру команды в матче с Великобританией (3:1) на чемпионате мира по хоккею.

«Нужно отдать должное хоккеистам сборной Великобритании. Они хорошо катались и оказывали на нас серьёзное давление. Счёт 0:0 сохранялся на протяжении длительного времени, но сборная Германии сохраняла спокойствие. Мы помнили, что игра длится 60 минут, и я считаю, что в целом хорошо выполнили свою работу. Соперник показал хороший хоккей, но для нас важны три очка», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт ИИХФ.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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