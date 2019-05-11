Сборная Финляндии обыграла Словакию на ЧМ-2019, у Какко хет-трик

Сборная Словакии встречалась с командой Финляндии в матче группового раунда чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Кошице и закончилась со счётом 4:2 в пользу финнов.
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Словаки открыли счёт на 11-й минуте стараниями Эрика Чернака, на что финны ответили голом Петтери Линдбома, реализовавшего численный перевес. В концовке периода Каапо Какко забросил третью шайбу на нынешнем турнире и вывел вперёд хоккеистов Суоми. Во втором игровом отрезке Мартин Маринчин восстановил паритет — он отличился за 40 секунд до второго перерыва. В третьем периоде финны снова вышли вперёд после того, как Какко оформил дубль, а в концовке он отправил шайбу в пустые ворота.
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