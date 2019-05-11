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Сборная Финляндии обыграла Словакию на ЧМ-2019, у Какко хет-трик

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Финляндии обыграла Словакию на ЧМ-2019, у Какко хет-трик
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Словакии встречалась с командой Финляндии в матче группового раунда чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Кошице и закончилась со счётом 4:2 в пользу финнов.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Словаки открыли счёт на 11-й минуте стараниями Эрика Чернака, на что финны ответили голом Петтери Линдбома, реализовавшего численный перевес. В концовке периода Каапо Какко забросил третью шайбу на нынешнем турнире и вывел вперёд хоккеистов Суоми. Во втором игровом отрезке Мартин Маринчин восстановил паритет — он отличился за 40 секунд до второго перерыва. В третьем периоде финны снова вышли вперёд после того, как Какко оформил дубль, а в концовке он отправил шайбу в пустые ворота.

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ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 21:15 МСК
Словакия
2 : 4
1:2, 1:0, 0:2
Финляндия
1:0 – Чернак (Секера, Паник) – 10:52 (5x5), 1:1 – Линдбом (Савинайнен, Раяла) – 14:21 (5x4), 1:2 – Какко (Миккола, Маннинен) – 16:11 (5x5), 2:2 – Маринчин (Студенич, Ярош) – 39:20 (5x5), 2:3 – Какко (Миккола) – 49:52 (5x5), 2:4 – Какко (Маннинен) – 59:45 (en)
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