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Коларж: у России очень хорошая команда, в нападении каждый игрок — суперзвезда

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Коларж: у России очень хорошая команда, в нападении каждый игрок — суперзвезда
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник сборной Чехии Ян Коларж поделился мнением о прошедшем матче с Норвегией (7:2) на чемпионате мира и предстоящей игре с Россией, которая состоится 13 мая.

«Каждый матч сложный, здесь все соперники хорошие. Мы старались, с самого начала игры хотели выйти вперёд и забросить шайбу, чтобы было легче. Это удалось, потом играли на победу. Приятно было видеть на игре Яромира Ягра. Мы об этом не знали, только в конце узнали, что он приехал. Всегда рады его видеть.

Сейчас все мысли о сегодняшней победе. Завтра начнём думать о матче с Россией. Игра будет тяжёлой, у России очень хорошая команда, в нападении каждый игрок — суперзвезда. Мы с ними уже играли в Брно, знаем, от кого и чего можно ожидать. Нам надо будет выкладываться на 100% всю встречу», — сказал Коларж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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