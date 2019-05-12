Коларж: у России очень хорошая команда, в нападении каждый игрок — суперзвезда

Защитник сборной Чехии Ян Коларж поделился мнением о прошедшем матче с Норвегией (7:2) на чемпионате мира и предстоящей игре с Россией, которая состоится 13 мая.



«Каждый матч сложный, здесь все соперники хорошие. Мы старались, с самого начала игры хотели выйти вперёд и забросить шайбу, чтобы было легче. Это удалось, потом играли на победу. Приятно было видеть на игре Яромира Ягра. Мы об этом не знали, только в конце узнали, что он приехал. Всегда рады его видеть.



Сейчас все мысли о сегодняшней победе. Завтра начнём думать о матче с Россией. Игра будет тяжёлой, у России очень хорошая команда, в нападении каждый игрок — суперзвезда. Мы с ними уже играли в Брно, знаем, от кого и чего можно ожидать. Нам надо будет выкладываться на 100% всю встречу», — сказал Коларж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.